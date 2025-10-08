Duomo stracolmo per l’addio a Iaia Palazzetti | dolore e lacrime

P esaro, 8 ottobre 2025 – Duomo pieno come poche volte è capitato negli ultimi anni. Se avesse potuto assistere al suo funerale, Claudia Iaia Palazzetti sarebbe stata felice ed anche a lei sarebbero scese le lacrime. Piene di gente anche le due navate. E c’è anche chi è rimasto fuori dalla chiesa, in attesa, sul sagrato. Parlando del suo nuovo compagno Michele Barro Savonuzz i, prima che la situazione precipitasse, aveva confessato a qualche conoscente: “Me lo deve aver mandato Ciccio (Tausani, ndr) perché mi ha regalato un anno di gioia e di serenità”. E’ entrata tra due ali di folla la sua bara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

