dune 3 una star ha appena confermato un cambiamento fondamentale del film rispetto al libro

8 ott 2025

Rebecca Ferguson, interprete di Lady Jessica Atreides, ha parlato del terzo adattamento diretto da Denis Villeneuve e dei cambiamenti inevitabili rispetto al materiale di partenza Rebecca Ferguson ha recentemente discusso del suo ritorno in Dune - Parte Tre e ha rivelato alcune importanti differenze rispetto al romanzo Messia di Dune di Frank Herbert, la cui trama verrà adattata nel film. L'attrice ha sottolineato il ruolo più ampio del suo personaggio, così come la direzione creativa di Denis Villeneuve e la rielaborazione di alcuni elementi chiave della trama. Ferguson, che nel franchise Warner interpreta Lady Jessica Atreides, ha condiviso queste informazioni durante una recente intervista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

