Dumfries orgoglioso | Perdere la finale di Champions è stato terribile ma posso essere fiero di ciò che abbiamo fatto

Denzel Dumfries, esterno destro dell' Inter, ha ripercorso i suoi anni in nerazzurro, tra traguardi personali e successi collettivi. Il laterale, protagonista sotto la guida di Cristian Chivu, ha mostrato orgoglio per il percorso vissuto con il club milanese, capace di raggiungere due finali di Champions League in tre anni. Dumfries guarda al futuro ma rivendica i traguardi con l'Inter. CHAMPIONS LEAGUE – «A volte è difficile: per esempio, perdere in quel modo la finale di Champions è stato terribile, ma è importante saper guardare le cose da una prospettiva più ampia, da dove ti trovi.

