Duemila nuovi agenti di penitenziaria in tutta Italia a Trieste solo le briciole

Triesteprima.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due entreranno in servizio al Coroneo, mentre nelle altre carceri regionali sono stati assegnati in otto. Parliamo dei nuovi agenti di polizia penitenziaria che a Roma hanno da poco concluso il 185esimo corso allievi. Il Friuli Venezia Giulia, pur rientrando nel novero delle regioni con gravi. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: duemila - nuovi

duemila nuovi agenti penitenziariaPolizia Penitenziaria, 29 nuovi agenti nelle carceri siracusane. “Segnale di attenzione” - 060 i nuovi agenti che entreranno in servizio negli istituti penitenziari del Paese, di cui 9 destinati alla Casa Circondariale di ... Come scrive siracusaoggi.it

duemila nuovi agenti penitenziariaPolizia Penitenziaria: il 15 ottobre arrivano nelle carceri duemila nuovi agenti del 185° corso - Polizia Penitenziaria: il 15 ottobre arrivano nelle carceri duemila nuovi agenti del 185° corso   Raggiungeranno presto l’istituto sede di ... Riporta poliziapenitenziaria.it

Cerca Video su questo argomento: Duemila Nuovi Agenti Penitenziaria