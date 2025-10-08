Duecento riservisti della guardia nazionale del Texas si preparano a entrare a Chicago
L’8 ottobre il presidente statunitense Donald Trump ha chiesto l’arresto del sindaco di Chicago Brandon Johnson e del governatore delll’Illinois J. B. Pritzker, accusando i due democratici di non proteggere gli agenti dell’Ice. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
