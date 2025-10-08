Due ragazzine investite da un autobus appena fuori da scuola

Due giovanissime studentesse di 14 e 16 anni sono finite in ospedale nel primo pomeriggio di martedì in quanto investite da un autobus appena fuori da scuola, in Via Michelangelo a Desenzano del Garda: avrebbero riportato varie contusioni ma soprattutto alcune fratture, in particolare agli arti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

