Due ragazzine investite da un autobus appena fuori da scuola

Bresciatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giovanissime studentesse di 14 e 16 anni sono finite in ospedale nel primo pomeriggio di martedì in quanto investite da un autobus appena fuori da scuola, in Via Michelangelo a Desenzano del Garda: avrebbero riportato varie contusioni ma soprattutto alcune fratture, in particolare agli arti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ragazzine - investite

due ragazzine investite autobusDesenzano, due studentesse investite da un autobus in manovra - Polo sono state trasferite in ospedale: pare che il pullman le abbia urtate mentre si trovavano alla fermata del bus ... Secondo giornaledibrescia.it

due ragazzine investite autobusInvestite e uccise due ragazze di 21 anni a Lecco: travolte alle spalle mentre andavano alla festa di paese - Sulla dinamica indagano i carabinieri di Merate: il furgone che le ha travolte e uccise sul colpo sulla provinciale di Brivio ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Due Ragazzine Investite Autobus