Due nuovi Distretti del Commercio nelle valli di Mezzane e d' Illasi

«I nostri distretti del commercio sono la strategia per rivitalizzare centri urbani e piazze su cui abbiamo puntato per rilanciare il commercio al dettaglio. Il nostro si è rivelato un modello vincente perché aggrega piccole e medie imprese in progetti che mirano ad aumentarne attrattività e. 🔗 Leggi su Veronasera.it