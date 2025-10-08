Due nuovi Distretti del Commercio nelle valli di Mezzane e d' Illasi
«I nostri distretti del commercio sono la strategia per rivitalizzare centri urbani e piazze su cui abbiamo puntato per rilanciare il commercio al dettaglio. Il nostro si è rivelato un modello vincente perché aggrega piccole e medie imprese in progetti che mirano ad aumentarne attrattività e. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: nuovi - distretti
Usa, scontro in Texas sui nuovi distretti elettorali: Trump contro deputati dem che disertano l’aula
Approvati in Veneto dodici nuovi Distretti del Commercio: quattro sono padovani
Il Made in Italy punta su nuove piattaforme B2B: nasce “Abc Fashion Event” nelle Marche - I distretti italiani della moda investono in nuovi format per rafforzare la competitività globale. Il 22-23 ottobre 2025, il Fermo Forum ospiterà “Abc Accessori borse calzatur - facebook.com Vai su Facebook
Approvati in Veneto dodici nuovi Distretti del Commercio: quattro sono padovani - La delibera accoglie anche le istanze presentate per l’ampliamento della perimetrazione dei rispettivi distretti del commercio riconosciuti dalla Giunta regionale nelle precedenti annualità ... Lo riporta padovaoggi.it
Terziario: Bini, al via bando per distretti commercio - Dotazione complessiva di 2,6 milioni di euro, contributi per l'avvio di nuove progettualitÃ e per il consolidamento delle azioni giÃ avviate Trieste, 1 ott - Segnala ilgazzettino.it