Due nuovi corsi di studio nel Chietino | approvato il piano provinciale di dimensionamento scolastico e ampliamento dell'offerta formativa

La Provincia di Chieti, con decreto presidenziale n. 118 del 7 ottobre 2025, ha approvato il piano provinciale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di ampliamento dellofferta formativa per l’anno scolastico 20262027.Il provvedimento recepisce gli esiti dei lavori del tavolo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Nuovi corsi di studio in Abruzzo: a Ortona e Vasto due licei inediti per l’anno scolastico 2026/27 - L’annuncio arriva dalla Cisl Scuola Abruzzo Molise, che specifica come l’iter autorizzativo da parte della Regione Abruzzo sarà completato entro il 31 ottobre ... Si legge su chietitoday.it

