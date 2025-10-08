Due nuovi corsi di studio nel Chietino | approvato il piano provinciale di dimensionamento scolastico e ampliamento dell’offerta formativa
La Provincia di Chieti, con decreto presidenziale n. 118 del 7 ottobre 2025, ha approvato il piano provinciale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di ampliamento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 20262027.Il provvedimento recepisce gli esiti dei lavori del tavolo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: nuovi - corsi
Al Matricola day la Liuc si scopre sempre più internazionale: nuovi corsi in inglese, già iscritti i primi 15 studenti stranieri
Nuovi volontari ospedalieri, in partenza due corsi di formazione a Piacenza e Castelsangiovanni
La crisi del lusso si combatte in aula. Nuovi corsi e intelligenza artificiale
Partecipa ai nuovi Corsi di Interior Design firmati Moodesignacademy e scopri il metodo mood! Corso di Interior Design | 72 ore per trasformare una passione in una professione. Corso teorico e pratico. Scopri di più e prenota un incontro www.moodesi - facebook.com Vai su Facebook
Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi ITS Turismo Liguria a Chiavari Due percorsi Food & Beverage Manager Esperto di gestione delle strutture turistico ricettive Scopri come iscriverti nel sito http://itsturismoliguria.it o contatta il num +39 366 6225125. - X Vai su X
Nuovi corsi di studio in Abruzzo: a Ortona e Vasto due licei inediti per l’anno scolastico 2026/27 - L’annuncio arriva dalla Cisl Scuola Abruzzo Molise, che specifica come l’iter autorizzativo da parte della Regione Abruzzo sarà completato entro il 31 ottobre ... Si legge su chietitoday.it
Borse di studio INPS 2025: fino a 10.000€ per master in Italia e 15.000€ per soggiorni all’estero - 300 borse di studio rivolte ai figli di dipendenti e pensionati pubblici. Lo riporta tag24.it