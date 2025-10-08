Due nuove rotte Ryanair da Bari per Bucarest e Bratislava | Cinque milioni di passeggeri all’anno in Puglia

Ryanair ha presentato oggi, mercoledì 8 ottobre, il suo operativo invernale 2025 per la Puglia, con oltre 600 voli settimanali su 46 rotte da e per Bari e Brindisi. La parte del leone spetta al capoluogo regionale, che avrà 34 collegamenti complessivi e due nuove rotte invernali: Bari–Bucarest. 🔗 Leggi su Baritoday.it

