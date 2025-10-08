due camicie per un look vincente la trovata di stile che distingue chi sa vestirsi bene

C ’è un nuovo modo di intendere la camicia, e passa dal gesto più semplice di tutti: indossarne due. Una sopra l’altra, con nonchalance, ma con le intenzioni ben precise. È lo styling più raffinato dell’Autunno-Inverno 2025 2026, capace di trasformare un gesto quotidiano in un dettaglio originale di stile. Camicia a quadri: 5 outfit di tendenza per l’Autunno-Inverno X Dalle passerelle allo Street Style delle capitali della moda, le modalità sono varie e differenti. Facile da replicare ma non per questo scontato, sarà la trovata di stile con la quale distinguersi nei mesi a venire. La regola di stagione? Raddoppiare con classe. 🔗 Leggi su Iodonna.it

