DS DSi GimliDS Version 1.5 | L’Emulatore C64 per Nintendo DS Si Evolve Ancora!
La scena del retro-gaming su Nintendo DSDSi non si ferma mai, e wavemotion-dave continua a stupire con i suoi aggiornamenti per GimliDS, il portatile emulatore del Commodore 64. L’ultima release, la Version 1.5 pubblicata l’8 Ottobre 2025, porta con sé una serie di miglioramenti sostanziali che rendono l’esperienza ancora più fluida e completa. Cosa c’è di nuovo nella Version 1.5?. Il changelog è ricco di novità interessanti: Supporto Ultimax: Aggiunta la compatibilità per le cartucce Ultimax, allargando ulteriormente il già vasto catalogo di giochi supportati direttamente da ROM.. Prime Implementazioni “Freezer”: I primi passi verso l’emulazione delle mitiche cartucce “Action Replay” e affini, strumenti fondamentali per i giocatori dell’epoca. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
