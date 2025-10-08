Droni russi nello spazio aereo europeo Von der Leyen | È una guerra ibrida ora il più grande aumento di spese militari di sempre
Da Strasburgo – «Questa è una campagna deliberata e mirata contro l’Europa. E l’Europa deve reagire ». Con queste parole la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha aperto il dibattito in plenaria al Parlamento europeo sulla risposta comune alle recenti violazioni russi dello spazio aereo e agli attacchi alle infrastrutture critiche degli Stati membri dell’Unione. «Dobbiamo indagare su ogni incidente – prosegue -. E non dobbiamo esitare ad attribuire le responsabilità. Perché ogni centimetro quadrato del nostro territorio deve essere protetto». Secondo von der Leyen, gli episodi registrati negli ultimi anni — dai droni nei cieli europei ai danni ai cavi sottomarini, dagli attacchi agli aeroporti fino alle interferenze nei processi elettorali — non sono eventi isolati, ma fanno parte di un «preoccupante schema di minacce» in costante aumento. 🔗 Leggi su Open.online
