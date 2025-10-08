Droga tra le spezie di casa | 30enne di Cardano al Campo arrestato a San Vittore Olona

San Vittore Olona, 8 ottobre 2025 – Droga nascosta in una scatola di spezie: arrestato un pusher trentenne. Un nuovo colpo inferto allo spaccio di droga nel Legnanese. Nella notte tra lunedì e martedì i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Legnano hanno arrestato a San Vittore Olona un uomo di 30 anni, residente a Cardano al Campo, trovato in possesso di oltre 200 grammi di hashish e circa ottomila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. CONFERENZA STAMPA CARABINIERI. 9 arresti per traffico di cocaina e hashish. Il giovane è stato individuato nel corso di un servizio di monitoraggio del territorio, finalizzato al contrasto dei reati legati agli stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

