Droga nascosta in una plafoniera all’interno del carcere | scoperta della Polizia Penitenziaria

Tempo di lettura: 2 minuti Durante una perquisizione ordinaria effettuata presso la sezione infermeria centrale dell’Istituto Penitenziario di Avellino, il personale di Polizia Penitenziaria ha scoperto una quantità di sostanza stupefacente abilmente occultata all’interno di una plafoniera situata in una stanza abbandonata. “Il tempestivo intervento e l’attenzione del personale hanno permesso di individuare e sequestrare la sostanza, impedendone la possibile diffusione all’interno della struttura penitenziaria”, ha dichiarato Marianna Argenio, vicesegretaria regionale della Campania del Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Droga nascosta in una plafoniera all’interno del carcere: scoperta della Polizia Penitenziaria

