Droga e violenza sessuale | arrestato

8.35 Un 22enne di nazionalità marocchina è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata su una donna a cui stava vendendo droga, a Rieti. La violenza è accaduta in aprile: la vittima, una 30enne reatina, aveva denunciato lo stupro, avvenuto sotto la minaccia e le percosse con un machete. L'aggressore era lo spacciatore abituale della donna, che lo aveva raggiunto in un bosco piazza di smercio. Lui, palesemente ubriaco, l'ha aggredita e anche presa a calci e pugni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it