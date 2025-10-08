Droga e violenza sessuale | arrestato
8.35 Un 22enne di nazionalità marocchina è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata su una donna a cui stava vendendo droga, a Rieti. La violenza è accaduta in aprile: la vittima, una 30enne reatina, aveva denunciato lo stupro, avvenuto sotto la minaccia e le percosse con un machete. L'aggressore era lo spacciatore abituale della donna, che lo aveva raggiunto in un bosco piazza di smercio. Lui, palesemente ubriaco, l'ha aggredita e anche presa a calci e pugni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Carcere di Prato, detenuto morto in cella. “Violenza fuori controllo, droga e telefonini continuano ad entrare”
Stuprata a 18 anni in una spiaggia dell'Albania: l'approccio del 26enne Preza per offrirle la droga, il rifiuto e la violenza. Le immagini delle videocamere
Dj Godzi, l'autopsia: «Continua assunzione di droga, non ci sono segni di violenza». Spunta il video dell'aggressione al vicino 82enne
#Arzachena. Dopo una notte di violenza, droga, e delirio, il giovane uccise il padre a colpi di bastone. Oggi la sentenza in Corte d'Assise
