Droga e violenza il condominio si arma | vigilantes per blindare il quartiere I residenti | Dopo le denunce ora passiamo ai fatti

PORDENONE - «Ora basta». Con questo imperativo nasce un comitato di cittadini per la tutela dei residenti. La paura di essere in assedio sotto casa ha preso il sopravvento, ma dopo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Droga e violenza, il condominio si arma: vigilantes per blindare il quartiere. I residenti: «Dopo le denunce ora passiamo ai fatti»

