Droga e inseguimento notturno arrestati due giovani

Tarantini Time Quotidiano Nel corso del weekend, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Taranto, impegnati nei consueti servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno arrestato due giovani, un cittadino italiano e uno di origine straniera. Il controllo è scattato nelle ore notturne, nei pressi di una nota discoteca cittadina situata sul litorale jonico. L’atteggiamento sospetto dei due soggetti a bordo di un’auto ha insospettito i militari dell’Arma, che hanno deciso di procedere alla verifica. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Droga e inseguimento notturno, arrestati due giovani

