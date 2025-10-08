La polizia di Stato sta eseguendo ad Avola (Siracusa) 13 ordinanze cautelari dopo un’inchiesta su una banda che gestiva una piazza di spaccio di droga nella cittadina. Il gip ha emesso 7 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 4 di custodia domiciliare e 2 ordinanze che dispongono l'obbligo di firma e di dimora, nei confronti di indagati, a vario titolo, di violazioni della normativa sugli stupefacenti,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Droga, armi ed estorsioni, sgominata una banda nel Siracusano: 13 misure