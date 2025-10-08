Droga armi ed estorsioni sgominata una banda nel Siracusano | 13 misure
La polizia di Stato sta eseguendo ad Avola (Siracusa) 13 ordinanze cautelari dopo un’inchiesta su una banda che gestiva una piazza di spaccio di droga nella cittadina. Il gip ha emesso 7 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 4 di custodia domiciliare e 2 ordinanze che dispongono l'obbligo di firma e di dimora, nei confronti di indagati, a vario titolo, di violazioni della normativa sugli stupefacenti,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Attività sospette in un garage: gli agenti sequestrano oltre 40 kg di droga e armi, 4 arresti
Garage a Piossasco trasformato in deposito di droga e armi: kg di cocaina, munizioni e fucile a pompa
Mafia, intimidazioni e traffici di droga ed armi (sequestrate 8 pistole): indagati in Questura
