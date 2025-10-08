Dramma a Sondrio bambino di 10 anni cade dal quinto piano | è gravissimo
Tragedia questa mattina a Sondrio, dove un bambino di 10 anni è precipitato dal quinto piano della sua abitazione in via Maffei 100, attorno alle ore 8. Dopo un volo di circa 15 metri, il bambino è apparso subito in condizioni gravissime.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
