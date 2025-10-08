Jasmine Paolini si è qualificata agli ottavi di finale del torneo WTA 1000 di Wuhan, sconfiggendo in rimonta la padrona di casa Yue Yuan dopo due ore di intensa battaglia. La tennista italiana può così proseguire la propria avventura sul cemento della località cinese, dove sta andando a caccia di punti importanti in ottica qualificazione alle WTA Finals. La toscana è in piena lotta con la kazaka Elena Rybakina per guadagnarsi l’approdo agli atti conclusivi di questa annata agonistica e sa che non può lasciare nulla per strada se vorrà meritarsi un posto al sole in quel di Riad. La nostra portacolori incrocerà la danese Clara Tauson, che ha prevalso prima contro la serba Olga Danilovic e poi contro la croata Antonia Ruzic, sempre in due set. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Paolini-Tauson, WTA Wuhan 2025: orario, programma, streaming