Dove vedere in tv Olimpia Milano-AS Monaco Eurolega basket 2026 | orario programma streaming

Oasport.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Olimpia Milano torna in campo domani giovedì 9 ottobre alle ore 20:30 all’Unipol Forum di Assago per la terza giornata dell’ Eurolega 2026 – primo impegno casalingo europeo di quest’anno – contro l’AS Monaco. I meneghini hanno un bilancio di un successo ed una sconfitta nella prima settimana con già il doppio turno, con le due partite disputate a Belgrado (Serbia) sponda Stella Rossa (82-92) seguita da quella Partizan (80-78) dove si sono messi in mostra Shavon Shields e Marko Guduric oltre a Nico Mannion e il solito Zach LeDay. Ancora out Lorenzo Brown e Josh Nebo, con Milano sconfitta anche al debutto in campionato dalla Betram Derthona Tortona (71-74) dell’ex vice-allenatore Mario Fioretti. 🔗 Leggi su Oasport.it

dove vedere in tv olimpia milano as monaco eurolega basket 2026 orario programma streaming

© Oasport.it - Dove vedere in tv Olimpia Milano-AS Monaco, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

In questa notizia si parla di: vedere - olimpia

Dove vedere in tv Virtus Bologna-Olimpia Milano, Supercoppa Italiana basket 2025: orario semifinale, programma, streaming

Dove vedere in tv Stella Rossa-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Dove vedere in tv Partizan Belgrado-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

vedere tv olimpia milanoPartizan Belgrado-Olimpia Milano in Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming - Dopo la convincente vittoria sulla Stella Rossa al debutto nella nuova stagione di regular season, l’Olimpia Milano prova il bis sempre a Belgrado. Come scrive sport.sky.it

vedere tv olimpia milanoDove vedere in tv Stella Rossa-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming - 2026 e per l’EA7 Emporio Armani Milano subito un esordio durissimo, con la doppia sfida in Serbia, dove Shields e ... Riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Vedere Tv Olimpia Milano