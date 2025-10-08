Dove vedere in tv Olimpia Milano-AS Monaco Eurolega basket 2026 | orario programma streaming
L’Olimpia Milano torna in campo domani giovedì 9 ottobre alle ore 20:30 all’Unipol Forum di Assago per la terza giornata dell’ Eurolega 2026 – primo impegno casalingo europeo di quest’anno – contro l’AS Monaco. I meneghini hanno un bilancio di un successo ed una sconfitta nella prima settimana con già il doppio turno, con le due partite disputate a Belgrado (Serbia) sponda Stella Rossa (82-92) seguita da quella Partizan (80-78) dove si sono messi in mostra Shavon Shields e Marko Guduric oltre a Nico Mannion e il solito Zach LeDay. Ancora out Lorenzo Brown e Josh Nebo, con Milano sconfitta anche al debutto in campionato dalla Betram Derthona Tortona (71-74) dell’ex vice-allenatore Mario Fioretti. 🔗 Leggi su Oasport.it
MESSINA SI GODE NEBO! "Ieri era molto teso, come avevo detto. Ci teneva molto. Oggi ha affrontato la partita con più calma, ha fatto una partita alla Josh Nebo che sogniamo di vedere ogni partita". Così il coach: https://www.pianetabasket.com/olimpia-mil - facebook.com Vai su Facebook
