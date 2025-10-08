L’Olimpia Milano torna in campo domani giovedì 9 ottobre alle ore 20:30 all’Unipol Forum di Assago per la terza giornata dell’ Eurolega 2026 – primo impegno casalingo europeo di quest’anno – contro l’AS Monaco. I meneghini hanno un bilancio di un successo ed una sconfitta nella prima settimana con già il doppio turno, con le due partite disputate a Belgrado (Serbia) sponda Stella Rossa (82-92) seguita da quella Partizan (80-78) dove si sono messi in mostra Shavon Shields e Marko Guduric oltre a Nico Mannion e il solito Zach LeDay. Ancora out Lorenzo Brown e Josh Nebo, con Milano sconfitta anche al debutto in campionato dalla Betram Derthona Tortona (71-74) dell’ex vice-allenatore Mario Fioretti. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dove vedere in tv Olimpia Milano-AS Monaco, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming