Dove vedere in tv Musetti-Auger-Aliassime oggi ATP Shanghai 2025 | orario canale streaming

Domani, non prima delle 12.30 italiane (le 18.30 locali), Lorenzo Musetti affronterà Felix Auger-Aliassime negli ottavi di finale del Masters1000 di Shanghai. Sul cemento asiatico, il toscano va a caccia del pass per i quarti e soprattutto di punti importanti per la qualificazione alle ATP Finals, il suo grande obiettivo di quest’annata. LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-AUGER-ALIASSIME (NON PRIMA DELLE 12.30) Dopo aver sconfitto all’esordio l’argentino Francisco Comesana e battuto nel derby Luciano Darderi senza perdere set, l’azzurro è chiamato a un confronto molto complicato. Auger-Aliassime è in grande forma e, sulla scia dell’ottimo risultato agli US Open, si presenta come uno dei tennisti più in condizione in questo momento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Musetti-Auger-Aliassime oggi, ATP Shanghai 2025: orario, canale, streaming

Chi scrive è un grandissimo estimatore di Lorenzo #Musetti e del suo tennis, considerandolo uno di quelli, per intenderci, per cui vale la pena alzarsi la notte per vedere del (gran) tennis. Detto questo trovo eccessivamente a suo favore il commento nel mat - X Vai su X

Musetti fa suo il derby contro un Darderi battagliero. È stata una bella sfida, intensa e con il giusto spirito Molto solido Lorenzo che si prende sulle spalle il peso dell’Italia tennistica dopo lo sfortunato epilogo di Sinner, raggiungendo quota 19 vittorie stagionali - facebook.com Vai su Facebook

