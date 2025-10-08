Dove vedere in tv il Gran Piemonte 2025 | orario programma streaming
Dopo i tre appuntamenti del Trittico Lombardo, la preparazione in vista del Giro di Lombardia, in programma sabato 11 ottobre, prosegue con il Gran Piemonte 2025. La classica giunge quest’anno alla sua 109esima edizione verrà disputata giovedì 9 ottobre con un percorso che da Dogliani arriverà ad Acqui Terme dopo 179 chilometri. L’ultima edizione fu conquistata dallo statunitense Neilson Powless. Essendo l’ultimo test prima della “Classica delle foglie morte” il parterre, non ancora ufficiale, potrebbe essere di primo livello con molti corridori reduci dalle Tre Valli Varesine. La corsa è adatta ad una vasta gamma di corridori, grazie al percorso tutto da interpretare e pieno di saliscendi. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: vedere - gran
MotoGP, GP Repubblica Ceca a Brno: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio in diretta TV e streaming
Perché The Gilded Age 3 è la serie da vedere in attesa del Gran Finale di Downton Abbey
Edera Film Festival, incontri con i registi e 11 film da vedere prima del gran finale
È stato un grande piacere vedere uno dei nostri ultimi mezzi allestiti dare il “benvenuto” ai tanti visitatori di questa ultima edizione di REAS - Salone internazionale dell’Emergenza 2025. Tesla Model Y noleggiata da @olmedorent e allestita per @areu.regionel - facebook.com Vai su Facebook
Due grandi squadre, due grandi città lontane appena 200km: vedere Napoli e Roma in vetta alla classifica è proprio bello, al netto del resto. - X Vai su X
Dove vedere in tv il Gran Piemonte 2025: orario, programma, streaming - Dopo i tre appuntamenti del Trittico Lombardo, la preparazione in vista del Giro di Lombardia, in programma sabato 11 ottobre, prosegue con il Gran ... Si legge su oasport.it
GranPiemonte 2025: programma, chi partecipa e dove vedere la gara in diretta · Ciclismo su strada - Il tradizionale Giro del Piemonte è in programma giovedì 9 ottobre per la sua edizione numero 109. Riporta olympics.com