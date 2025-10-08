Dopo i tre appuntamenti del Trittico Lombardo, la preparazione in vista del Giro di Lombardia, in programma sabato 11 ottobre, prosegue con il Gran Piemonte 2025. La classica giunge quest’anno alla sua 109esima edizione verrà disputata giovedì 9 ottobre con un percorso che da Dogliani arriverà ad Acqui Terme dopo 179 chilometri. L’ultima edizione fu conquistata dallo statunitense Neilson Powless. Essendo l’ultimo test prima della “Classica delle foglie morte” il parterre, non ancora ufficiale, potrebbe essere di primo livello con molti corridori reduci dalle Tre Valli Varesine. La corsa è adatta ad una vasta gamma di corridori, grazie al percorso tutto da interpretare e pieno di saliscendi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv il Gran Piemonte 2025: orario, programma, streaming