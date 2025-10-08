La Supercoppa Europea 2025 di pallanuoto maschile verrà assegnata nella serata di oggi, mercoledì 8 ottobre, alle ore 20.00: si giocherà a Budapest, in Ungheria, in casa dei magiari del Ferencvaros, detentori della Champions League, che sfideranno la Pro Recco, vincitrice della scorsa edizione dell’Euro Cup. Il Ferencvaros cerca la sesta affermazione nella manifestazione, mentre la Pro Recco punta alla decima vittoria, un record assoluto. Le due squadre in acqua questa sera hanno vinto le ultime sei edizioni della Champions League, con tre successi a testa (per la Pro Recco 2021, 2022 e 2023, per i magiari 2019, 2024 e 2025). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Ferencvaros-Pro Recco, Supercoppa Europea pallanuoto 2025: orario, programma, streaming