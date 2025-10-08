Dove vedere in tv Errani Paolini-Andreescu Yuan WTA Wuhan 2025 | orario programma streaming
Sara Errani e Jasmine Paolini esordiranno direttamente agli ottavi di finale nel torneo di doppio al WTA 1000 di Wuhan: dopo aver vinto il WTA 1000 di Shanghai, le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 andranno a caccia di una nuova gioia sul cemento cinese. Le numero 1 della Race hanno goduto di un bye al primo turno e se la dovranno vedere con la coppia composta dalla canadese Bianca Andreescu e dalla cinese Yue Yuan, che al debutto hanno avuto la meglio sulle padrone di casa TangWang per 7-6(4), 3-6, 10-7. L’appuntamento è per giovedì 9 ottobre, sarà il quinto incontro a partire dalle ore 05. 🔗 Leggi su Oasport.it
