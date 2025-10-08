Dove passa il Giro di Lombardia 2025? Tutti i paesi le province e le località attraversate | gli orari
Il Giro di Lombardia si correrà sabato 11 ottobre, l’ultima Classica Monumento della stagione partirà da Como e si concluderà a Bergamo dopo 241 chilometri. Il percorso si preannuncia decisamente impegnativo, con oltre quattromila metri di dislivello e una serie di salite che faranno la selezione. Nelle fasi iniziali verrà scalato il Ghisallo, il simbolo del Lombardia: in cima è posto il santuario dedicato alla Madonna protettrice dei ciclisti e si trova il Museo del Ciclismo, ma chiaramente in questa occasione non farà selezione. Si resterà tra le province di Como e Lecco per i primi ottanta chilometri, poi si passerà nella provincia di Bergamo e verranno proposte cinque ascese in questo ordine: Roncola Alta (9,4 km al 6,6% di pendenza media), Berbenno (6,8 km al 4,6%), Passo della Crocetta (11 km al 6,2%) e Zambla Alta (9,5 al 3,5%, ma gli ultimi 2500 metri al 7%), Passo di Ganda (9,2 km al 7,3%). 🔗 Leggi su Oasport.it
