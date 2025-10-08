Dove nasce la passione | Trentino e il Festival dello Sport

Il Trentino, terra che ha visto nascere campioni dello sport, che accoglie a braccia aperte chi ama l’outdoor e l’avventura, ogni luogo sembra fatto apposta per far andare le gambe, le braccia, la testa. Non solo Il Festival dello Sport di Trento, anche vigneti dolci da attraversare pedalando, seguire le rocce fino al cielo, cambiare punti di vista, passo dopo passo in ogni valle, sentiero, lago del Trentino. Non c’è classifica, non c’è gara. C’è solo la libertà di farlo, a modo tuo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dove nasce la passione: Trentino e il Festival dello Sport

Trento si prepara alla festa dello sport: dal 9 al 12 ottobre l'ottava edizione del Festival