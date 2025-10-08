Dove lo butto? Morte bracciante col braccio amputato testimonianza agghiacciante | le atroci parole del capo
“È morto, dove lo butto?” — una frase agghiacciante, quella che secondo un testimone sarebbe stata pronunciata da Antonello Lovato, l’imprenditore agricolo imputato per la morte del bracciante indiano Satnam Singh, vittima di un terribile incidente sul lavoro nel giugno del 2024. Il datore di lavoro, invece di chiamare i soccorsi, avrebbe abbandonato il giovane davanti a casa, privo di un arto e in fin di vita. Oggi è accusato di omicidio volontario con dolo eventuale, e il processo in corso al tribunale di Latina sta facendo emergere nuovi dettagli inquietanti. “Aveva paura, l’ho percepito dal suo tono di voce”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
