Dorothea Wierer si prepara a tornare ad Anterselva. La fuoriclasse azzurra del biathlon, vincitrice in carriera di due Coppe del Mondo e atleta plurimedagliata, guarda a Milano Cortina 2026 senza paura. In un'intervista esclusiva all'Adnkronos ha usato più volte una parola chiave. Tranquillità.

© Ildifforme.it - Dorothea Wierer, bersaglio Milano Cortina 2026