Doppio riconoscimento per la Toscana agli Oscar del Turismo
Il premio "Italia Destinazione Digitale", gli Oscar del turismo italiano ideati da The Data Appeal Company (Gruppo Almawave), celebra la decima edizione al TTG Travel Experience di Rimini. Dal 2015 il riconoscimento misura la reputazione online delle destinazioni turistiche italiane, valorizzando. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: doppio - riconoscimento
Massimo Martire, doppio riconoscimento dall’Associazione “Rachele Nardo LLFF”
Undici etichette premiate con i Tre Bicchieri 2026 del Gambero Rosso e ben ventotto bottiglie insignite dei Cinque Grappoli Bibenda: un doppio riconoscimento importante per i vini del Lazio, tra i grandi protagonisti del panorama italiano. La news https:/ - X Vai su X
AUTENTICITÀ E INNOVAZIONE È l’unico bar in tutto il territorio a ottenere il doppio riconoscimento, che lo inserisce tra i 52 migliori d’Italia. Staccoli Caffè Pasticceria - facebook.com Vai su Facebook
L’Italia inizia bene nel “nuovo” doppio misto agli Us Open: vittoria per Errani-Vavassori all’esordio, bene anche Musetti - I campioni in carica del doppio misto US Open – che nel nuovo format partecipano grazie a una wild card – hanno vinto in due set (4- Come scrive ilfattoquotidiano.it