Il Napoli ha reso noto, poco fa, il responso degli esami strumentali al quale sono stati sottoposti oggi pomeriggio Stanislav Lobotka e Matteo Politano, dopo i due infortuni che avevano patito durante la gara contro il Genoa di domenica scorsa. A seguire la nota da parte del club apparsa sul sito. Lobotka e Politano, il responso degli esami strumentali. “Dopo due giorni di riposo, il Napoli ha ripreso gli allenamenti al Napoli Training Center. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha effettuato un lavoro misto a carattere metabolico. Stanislav Lobotka e Matteo Politano si sono sottoposti a controlli strumentali in seguito agli infortuni rimediati nel corso del match contro il Genoa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Doppia lesione per Lobotka e Politano: lo slovacco fuori un mese, l’esterno (almeno) due settimane

