Dopo settimane di incertezza arriva la conferma ufficiale | l' identità digitale resta gratuita almeno fino al 2030 Alcuni gestori potranno applicare costi ma solo per servizi opzionali L’uso quotidiano resterà senza spese

N egli ultimi mesi lo SPID, l’identità digitale che permette a milioni di italiani di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, è tornato al centro del dibattito pubblico, una volta uscita la notizia che, questa strumento ormai indispensabile, sarebbe o sparito, a favore della CIE, la Carta d’Identità Elettronica, o sarebbe diventato a pagamento. Ora, finalmente, la situazione è più chiara: lo SPID resterà attivo e gratuito per almeno altri cinque anni. Tuttavia, non tutte le identità digitali saranno necessariamente gratuite in ogni forma: alcuni operatori privati potranno applicare costi specifici per particolari modalità di attivazione o assistenza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

