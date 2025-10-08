Dopo settimane di incertezza arriva la conferma ufficiale | l' identità digitale resta gratuita almeno fino al 2030 Alcuni gestori potranno applicare costi ma solo per servizi opzionali L’uso quotidiano resterà senza spese
N egli ultimi mesi lo SPID, l’identità digitale che permette a milioni di italiani di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, è tornato al centro del dibattito pubblico, una volta uscita la notizia che, questa strumento ormai indispensabile, sarebbe o sparito, a favore della CIE, la Carta d’Identità Elettronica, o sarebbe diventato a pagamento. Ora, finalmente, la situazione è più chiara: lo SPID resterà attivo e gratuito per almeno altri cinque anni. Tuttavia, non tutte le identità digitali saranno necessariamente gratuite in ogni forma: alcuni operatori privati potranno applicare costi specifici per particolari modalità di attivazione o assistenza. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: dopo - settimane
Muore in sella a una moto elettrica: dopo tre settimane la salma del 23enne torna al paese
Koopmeiners va alla riscossa: l’olandese si allena a Ibiza dopo l’annata “no”, ha un solo obiettivo nelle prossime settimane
Banda dello spray, fuga finita: Cavallari bloccato in Spagna. Era scappato 2 settimane fa dopo la discussione della tesi di laurea a Bologna
Un primissimo “raccolto”: dopo settimane di “semina”, gli Under 14 Sabato mattina in amichevole mostrano passi in avanti su quelle nozioni e quei dettagli provati in allenamento. C’è ancora molto da lavorare, come è normale sia, ma i progressi infondono fidu - facebook.com Vai su Facebook
Oggi, dopo vent’anni (in due tranche), ho lasciato la #Rai Non è stata una decisione facile, ma, dopo diverse settimane di riflessione, inevitabile, per tutta una serie di ragioni, personali e professionali. Vado via con grande serenità, conscio di aver dato tutto e s - X Vai su X
Borse, prevale l'incertezza tra shutdown e tassi. L'oro supera quota 4.000 dollari l'oncia - Piazza Affari chiude sotto la parità, poco mosse Parigi e Francoforte. Secondo msn.com
Dazi, dollaro debole, tassi: investire in titoli brevi (dai Btp ai T-Bond Usa) per difendersi dall’incertezza - Il mercato obbligazionario aspetta le mosse della Fed sul costo del denaro. Segnala corriere.it