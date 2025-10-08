Dopo sette anni di silenzio discografico, il duo emiliano Mora & Bronski riaccende i riflettori con Underdogs Vol. 1: dieci riletture dal canzoniere blues, country e folk d’America, sospese tra memoria analogica e ritmo contemporaneo. Un ritorno che vibra di rispetto per le radici e voglia di riscriverne il respiro. Un ritorno che suona come . L'articolo Dopo sette anni, Mora & Bronski tornano con Underdogs Vol. 1 è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

