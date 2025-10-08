Dopo le proteste della Gen Z in Marocco quale futuro si prospetta per i giovani?
Il rapporto tra la Spagna e il Marocco è una relazione tra due Regni, tra due paese retti da monarchie ben solide. Un legame storico favorito dalla vicinanza geografica, da scambi culturali radicati nel sud dell’Andalusia, o persino da influenze linguistiche con l’idioma castigliano che è una seconda pelle a Tetuán o a Tangeri, la più occidentale delle città marocchine. Talvolta è la geopolitica a ridestare passioni, con le cicliche rivendicazioni di Rabat sulle enclave contese – si pensi a Ceuta e Melilla – o con il destino da attribuire ad una ex colonia spagnola, la regione sud-sahariana rivendicata dal Fronte Polisario ma dai tempi della “Marcia verde” del 1975 sotto il rigido controllo marocchino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
