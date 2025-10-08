Dopo la reunion agli Emmy Lauren Graham e Alexis Bledel non escludono la possibilità di tornare nei panni di Lorelai e Rory Gilmore | forse per un film natalizio
S ono passati venticinque anni dal debutto di Una mamma per amica, eppure sembra ieri che Lorelai e Rory Gilmore hanno accolto il pubblico nella coloratissima cittadina di Stars Hollow, tra caffè bollenti, confidenze madre figlia e vita quotidiana. La serie di Amy Sherman-Palladino ha conquistato il cuore del pubblico mondiale ed è diventata un vero cult anni 2000, capace di incarnare l’atmosfera intima e malinconica dell’autunno come nessun’altra serie. Oggi, a un quarto di secolo dal debutto, la nostalgia si mescola alla speranza di un nuovo ritorno. « Sono sempre aperta a tornare », ha detto Lauren Graham, alias Lorelai Gilmore, in un’intervista per celebrare l’anniversario della serie a The Hollywood Reporter. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Lauren Graham e Alexis Bledel di Una mamma per amica si riuniscono agli Emmy Awards 2025 - Lauren Graham e Alexis Bledel di Una mamma per amica si riuniscono agli Emmy Awards 2025. Come scrive tvserial.it
Una mamma per amica: le “ragazze Gilmore” insieme agli Emmy Awards 2025 per i 25 anni della serie - L'edizione 2025 dei premi della TV ha visto la reunion di Lorelai e Rory Gilmore (alias Lauren Graham e Alexis Bledel). Segnala vogue.it