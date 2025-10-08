Dopo il rinvio per il maltempo predisposto l’intervento di diserbo delle mura cittadine da erbe infestanti

Anconatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

JESI – Rinviato di una settimana causa maltempo, è in programma nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 ottobre (da mezzanotte alle ore 7 circa), l’intervento di diserbo delle mura cittadine da erbe infestanti, in base a un preciso cronoprogramma predisposto dall’ufficio manutenzione che va avanti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dopo - rinvio

Ex Ilva dopo il rinvio della decisione: Emiliano, “l’Italia sta scaricando ancora una volta su Taranto il proprio futuro industriale” Il presidente della Regione Puglia: non sono maturi i tempi per un accordo

Scocca l’ora della Strafossone dopo il rinvio per il maltempo

Saracino anche di lunedì. In caso di rinvio si corre il giorno dopo

Dopo maltempo, Bibione si rialza a tempo di record - È tornato il sole, e sono tornati anche i turisti, questa mattina sulla spiaggia di Bibione (Venezia), all'indomani del violento maltempo che l'aveva messa in ginocchio, con allagamenti diffusi. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Dopo Rinvio Maltempo Predisposto