Dopo anni di quotidianità condivisa online il rapper sceglie il silenzio digitale Una svolta che segna la fine di un’epoca e l’inizio di una nuova fase più intima e artistica
«C ome vedete ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative (podcast). Questo sarà il mio unico modo di comunicare d’ora in avanti. Semplicemente perché è così che riesco ad esprimermi meglio. Un abbraccio a tutti voi». Con queste parole, pubblicate su Instagram, Fedez ha annunciato la sua decisione di dire basta ai social network. Un addio che sa di liberazione: niente più stories, niente post quotidiani, ma solo musica e creatività. Dopo anni di sovraesposizione mediatica e di contenuti condivisi in tempo reale, il cantante sembra dunque aver scelto una via più autentica e meno rumorosa. 🔗 Leggi su Iodonna.it
