Dop per i mieli della Lunigiana | il Consorzio amplia l’offerta di eccellenza

Il Consorzio del Miele della Lunigiana Dop amplia il suo prestigioso paniere con tre nuove varietà certificate Dop: Millefiori, Erica e Melata, che si aggiungono ai già riconosciuti Acacia e Castagno. La conferma ufficiale arriva dal decreto di modifica del disciplinare di produzione, pubblicato lunedì 4 ottobre dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, consultabile nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. “ È una certificazione meritata – commenta il presidente del Consorzio, Fabio Venè – per la qualità dei Mieli della Lunigiana e per la lunga vocazione del territorio all’apicoltura. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Oggi e domani Mulazzo ospita la prima edizione di Bancarel'Miele: due giorni di esposizioni, incontri, un mercato sui mieli e sull'apicoltura. All'evento, organizzato dal Comune di Mulazzo e dal Consorzio del Miele della Lunigiana DOP, è intervenuto per Anci - facebook.com Vai su Facebook

Mieli della Lunigiana: Millefiori, Erica e Melata ottengono la Dop - I mieli Millefiori, Erica e Melata della Lunigiana ottengono la certificazione DOP, ampliando l’offerta di prodotti di qualità e valorizzando il territorio attraverso il Consorzio del Miele della Luni ... Come scrive italiaatavola.net

Il dolce sapore della Lunigiana: tre nuovi mieli diventano DOP - Con la pubblicazione del decreto emesso dal Ministero dell’Agricoltura, entrano tra le DOP anche i mieli di Millefiori, Erica e Melata. Segnala intoscana.it