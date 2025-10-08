Donne e modernità | un convegno per discutere sull’emancipazione femminile
Giovedì 9 ottobre si terrà il convegno nazionale di studi "Donne e modernità. Percorsi e biografie tra risorgimento e repubblica (1848-1948)", organizzato dalla Fondazione Brigata Maiella. L’appuntamento si svolge con il patrocinio della Società delle storiche (Sis), della Società italiana per lo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: donne - modernit
` - Un vino che cattura l'essenza del Salento, unendo tradizione e modernità. - A wine that captures the essence of Salento, combining tradition and modernity. . www.tenutadonnadunata.it - #wineexperience #tenutad - facebook.com Vai su Facebook
Donne fra le stelle, dal convegno al libro - Se si volesse riassumere con una frase questo libro, prenderei a prestito questa di Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aeronautica d’Italia. Da media.inaf.it
Diritti e parità nello sport, 400 donne all'Autodromo di Monza: il convegno - Tre giorni di lavori per il Consiglio Nazionale di Soroptimist, organizzazione mondiale che si occupa di della condizione femminile. Secondo gazzetta.it