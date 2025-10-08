donna uccisa nella sparatoria fermati la madre e il figlio 16enne

Sono due gli arresti eseguiti dai carabinieri di Desenzano nel caso dell’ omicidio di Dolores Dori, la 44enne uccisa nella sparatoria avvenuta giovedì scorso nel campo nomadi di Lonato del Garda, nel Bresciano. Si tratta della madre della vittima, Amalia Levacovich, 59 anni, e il figlio di 16 anni. La donna, conosciuta come la regina dei sinti di Pistoia, è volto conosciuto dei campi sinti fra Chiesina Uzzanese e Buggiano. Sia lei che il minorenne sono stati fermati con le accuse di tentato omicidio pluriaggravato, detenzione illegale, porto abusivo di armi e minacce. L’irruzione nel campo nomadi è stata registrata da un telefonino e questo ha portato a una prima svolta nelle indagini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

