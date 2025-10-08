Donna inseguita dopo violenza sessuale in spiaggia | l' indagato davanti al gip

FASANO - Ha risposto alle domande, provando a dare la sue versione dei fatti. Si è presentato davanti al gip del tribunale di Brindisi, Vittorio Testi, il 44enne che avrebbe tentato di violentare una donna sulla spiaggia e poi l'avrebbe inseguita in auto. L'uomo, difeso dall'avvocato Umberto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it