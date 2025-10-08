Donna di 44 anni stuprata e picchiata in strada a Sondrio | cosa sappiamo dell'aggressione
Una 44enne è stata picchiata, violentata e derubata nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 ottobre a Sondrio mentre tronava a casa. Gli agenti della Questura hanno arrestato un 24enne, intercettato a poche centinaia di metri di distanza dalla vittima. Come appreso da Fanpage.it, i due non si conoscevano e il giovane non era sotto l'effetto di droga o alcol. 🔗 Leggi su Fanpage.it
