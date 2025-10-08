Donna aggredita nel buio La città ora ha paura | Più agenti di notte

Sondrio è scossa dalla brutale violenza ai danni di una donna di 44 anni avvenuta nella tarda serata di lunedì in via Morbegno. Il giovane che l’ha picchiata, rapinata e violentata ha soltanto 24 anni, è originario del Mali e prima di finire in carcere figurava residente a Colorina, al Centro di accoglienza per richiedenti asilo che attualmente ne ospita una cinquantina. Altrettanti – almeno – sono gli stranieri che si possono incontrare a qualsiasi ora del giorno e della notte nello spazio compreso tra i giardinetti di piazzale Bertacchi e la piazza della stazione. Che cosa fanno lì? Di che vivono? Gli episodi di ubriachezza molesta e di risse sono pressoché quotidiani, così come i passaggi di piccole dosi di droga da consumare oppure spacciare a "pesci" ancora più piccoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

