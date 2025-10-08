Donna aggredita a Sondrio Fratelli d' Italia punta su sicurezza e rimpatri

“Un fatto di una brutalità inaccettabile che colpisce profondamente la coscienza di tutti”. È con queste parole che Chiara Valcepina, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, commenta la terribile aggressione avvenuta a Sondrio nella serata di lunedì 6 ottobre ai danni di una tiranese di 44. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: donna - aggredita

Aggredita da una conoscente che le mette le mani al collo e la sbatte contro il muro, la denuncia di una donna di Crecchio

Donna aggredita in stazione e violentata in un edificio abbandonato: il secondo aggressore è un 19enne egiziano, fermato a S. Giovanni al Natisone

Rovigo, notte di terrore attorno alla stazione: una donna aggredita da 2 uomini nel giro di pochi minuti

A Sondrio, una donna di 44 anni è stata brutalmente aggredita: rapinata, violentata e ridotta in fin di vita vicino alla stazione degli autobus. L’aggressore, dopo averle addirittura staccato un orecchio a morsi, è stato arrestato: si tratta di un 24enne originario del - facebook.com Vai su Facebook

Sondrio, donna aggredita e violentata in centro: arrestato un 24enne - X Vai su X

VIOLENTATA Aggredita e violentata: le stacca un orecchio a morsi, arrestato 24enne - Una donna di 44 anni, aggredita e violentata brutalmente mentre rientrava a casa dopo il lavoro in un locale pubblico ... Segnala statoquotidiano.it

Donna di 44 anni stuprata e picchiata in strada a Sondrio: cosa sappiamo dell’aggressione - Una 44enne è stata picchiata, violentata e derubata nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 ottobre a Sondrio mentre tronava a casa ... Si legge su fanpage.it