Donna 30enne aggredita brutalmente nei boschi di Rieti 22enne arrestato per violenza sessuale aggravata
Un giovane marocchino è stato arrestato per violenza sessuale aggravata nei boschi di Rieti. Decisivo l'alert del sistema Alloggiati Web. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
FABRIANO - La donna, una 30enne, è stata notata dagli agenti del Commissariato che si trovavano in servizio di pattugliamento nel centro cittadino