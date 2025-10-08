Doniamoci Fundraising Dinner 2025 per la ricerca sulla Fibrosi Cistica e Case LIFC raccolti 177.705,00 euro

Cataniatoday.it | 8 ott 2025

L’ottava edizione del “Doniamoci, Fundraising dinner” consegna ai prgetti ricerca sulla Fibrosi Cistica e “Case LIFC” la somma di 177.705,00 euro, raccolta ieri sera grazie agli 800 ospiti presenti, 90 sponsor, 52 chef tra stellati e dell’alta ristorazione e 25 pasticcieri che insieme hanno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

