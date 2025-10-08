Donazioni di sangue prima e dopo il derby dello Stretto la nuova iniziativa del Messina

Messina-Reggina non sarà soltanto un affascinante derby dello Stretto ma anche un'occasione per donare sangue. L'iniziativa è stata portata avanti non solo dal club biancoscudato ma anche dall'Asp di Messina e dalla sezione messinese di Avis. Le donazioni potranno essere effettuate direttamente.

In questa notizia si parla di: donazioni - sangue

West Nile, sette vittime. Stop alle donazioni di sangue. Lite sulle disinfestazioni

West Nile, nuovi casi in Italia. Limitazioni su donazioni sangue ma niente allarmismi

Donarosso e Giffoni uniti per agevolare le donazioni del sangue

GRAZIE DI CUORE AI NOSTRI DONATORI! Anche a settembre, mese di ripartenza, i nostri donatori si sono dati da fare: 249 donazioni di sangue 45 donazioni di plasma Un gesto semplice, ma fondamentale per chi ne ha bisogno. Donare è un atto di r

Carbonia: «Noi in prima linea per le donazioni di sangue» - «Alcuni mesi fa ho avuto un problema con l'emoglobina e sono venuto direttamente a conoscenza del problema della scarsità delle donazioni di sangue.

Crescono le donazioni di sangue. E Avis premia i soci inossidabili - Benemerenze per i 100 prelievi o i 40 anni di iscrizione.