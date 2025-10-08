Donazioni di sangue prima e dopo il derby dello Stretto la nuova iniziativa del Messina

Messinatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Messina-Reggina non sarà soltanto un affascinante derby dello Stretto ma anche un'occasione per donare sangue. L'iniziativa è stata portata avanti non solo dal club biancoscudato ma anche dall'Asp di Messina e dalla sezione messinese di Avis. Le donazioni potranno essere effettuate direttamente. 🔗 Leggi su Messinatoday.it



In questa notizia si parla di: donazioni - sangue

