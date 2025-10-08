Donald Tusk giustifica il sabotaggio del Nord Stream e fa muro con i giudici tedeschi | scoppia il caso

Scintille tra Germania e Polonia sul Nord Stream. Mentre proseguono le indagini della magistratura tedesca sul sabotaggio – risalente al 2022 – del gasdotto, realizzato per trasportare il gas proveniente dalla Russia in Europa occidentale, attraverso il Mar Baltico, le dichiarazioni del primo ministro polacco Donald Tusk diventano un caso e gettano benzina sul fuoco sulle relazioni bilaterali tra Berlino e Varsavia. Le sconcertanti parole di Tusk sul Nord Stream. Come riportato dalla  Berliner Zeitung, quando la giustizia polacca continua a trattenere un sospetto sabotatore del gasdotto Nord Stream, Wolodymyr Z. 🔗 Leggi su It.insideover.com

