Donald Trump schiera la Guardia nazionale a Chicago | l’Illinois gli fa causa e va allo scontro

È scontro tra l’amministrazione Trump e l’Illinois. Nelle scorse ore, alcuni membri della Guardia nazionale del Texas sono stati schierati nel cosiddetto Prairie State. “Un funzionario del Pentagono ha dichiarato che sono stati mobilitati 200 soldati della Guardia nazionale per un periodo iniziale di 60 giorni”, ha confermato Fox News. “Le truppe della Guardia nazionale dispiegate a Chicago saranno concentrate sulla protezione delle strutture federali o fungeranno da squadre di pronto intervento in caso di rivolte o altri eventi violenti”, ha riferito alla Cnn un funzionario della United States Border Patrol. 🔗 Leggi su Panorama.it

