Don Guerriero Giglioni morto Osimo in lutto per la sua scomparsa
Osimo (Ancona), 8 ottobre 2025 - L’Arcidiocesi di Ancona-Osimo esprime profondo cordoglio per la scomparsa di don Guerriero Giglioni, sacerdote che ha donato la sua vita al servizio del Vangelo e della Chiesa. La sua presenza semplice, il suo ascolto paziente e la sua fede concreta hanno lasciato un segno profondo in tutti coloro che l’hanno incontrato. Monsignor Angelo Spina, assieme a tutti i sacerdoti della diocesi, prega perché il Signore lo accolga nella pace eterna, con gratitudine per il bene seminato lungo il suo cammino. I funerali saranno celebrati domani, giovedì 9 ottobre, alle ore 15, nella Concattedrale San Leopardo di Osimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: guerriero - giglioni
L’Arcidiocesi di Ancona-Osimo esprime profondo #cordoglio per la scomparsa di don Guerriero Giglioni, #sacerdote che ha donato la sua vita al servizio del Vangelo e della Chiesa. I #funerali saranno celebrati giovedì 9 ottobre, alle ore 15, presso la Concatte - facebook.com Vai su Facebook
Don Guerriero Giglioni morto, Osimo in lutto per la sua scomparsa - La sua presenza semplice, il suo ascolto paziente e la sua fede concreta hanno lasciato un segno profondo in tutti coloro che l’hanno incontrato ... Da ilrestodelcarlino.it
Addio allo storico parroco di Numana don Guerriero Giglioni. Fondò anche la pallavolo di Filottrano - NUMANA Diocesi in lutto per la scomparsa di don Guerriero Giglioni, amato ed apprezzato sacerdote e parroco in alcune chiese diocesane di Ancona- Si legge su msn.com