Osimo (Ancona), 8 ottobre 2025 - L’Arcidiocesi di Ancona-Osimo esprime profondo cordoglio per la scomparsa di don Guerriero Giglioni, sacerdote che ha donato la sua vita al servizio del Vangelo e della Chiesa. La sua presenza semplice, il suo ascolto paziente e la sua fede concreta hanno lasciato un segno profondo in tutti coloro che l’hanno incontrato. Monsignor Angelo Spina, assieme a tutti i sacerdoti della diocesi, prega perché il Signore lo accolga nella pace eterna, con gratitudine per il bene seminato lungo il suo cammino. I funerali saranno celebrati domani, giovedì 9 ottobre, alle ore 15, nella Concattedrale San Leopardo di Osimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Don Guerriero Giglioni morto, Osimo in lutto per la sua scomparsa